Маркос Клонизакис
Веганская или средиземноморская. Какая диета полезнее для здоровья
Елена Стяжкина
Туда нельзя мостов
Марина Лукьянова
Как сеть поглощает нас
Иван Яковина
Главная тайна режима Путина
Спецтема: Убийство Гандзюк Выборы президента Украины

В клубе НБА объяснили расставание с украинским баскетболистом

Вчера, 03:29
1199
Цей матеріал також доступний українською

EPA

Михайлюк (в центре) полгода выступал в Лейкерс

Генеральный менеджер Лос-Анджелес Лейкерс Роб Пелинка рассказал, почему руководство команды решило обменять украинского защитника Святослава Михайлюка в Детройт.

По словам функционера, он вместе с президентом Лейкерс Мэджиком Джонсоном и наставником Люком Уолтоном стремились решить проблему трехочковых бросков, ради чего им понадобился Реджим Буллок из Детройта, сообщает Silverscreenandroll.

"Он один из лучших в лиге. Михайлюк — отличный игрок, от него было сложно отказаться в первый сезон, но мы хотели исполнителя, который может бросать здесь и сейчас", - отметил Пелинка.

На прошлой неделе украинец перешел из Лос-Анджелес Лейкерс в Детройт Пистонс. Его обменяли на форварда Реджи Буллока и будущий выбор во втором раунде драфта.

Комментируя свой обмен, защитник заявил, что рад присоединиться к новому коллективу, где у него будет новая роль, новый стиль и много возможностей

В средине июня 2018-го года украинские защитники Иссуф Санон и Святослав Михайлюк были выбраны на драфте командами Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Вашингтоном и Лос-Анджелес Лейкерс соответственно.

Теги:   Детройт Пистонс Лос-Анджелес Лейкерс Святослав Михайлюк НБА Баскетбол

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Геополитика

Сегодня, 06:54

article_img
Заседание Совбеза ООН по Украине: США заверили о сохранении санкций против РФ до выполнения Минских соглашений
Компании/Рынки

Сегодня, 12:59

article_img
Укргазвыдобування провалило план по увеличению добычи газа - Гройсман
События

Сегодня, 12:54

article_img
В Украине суд впервые вынес решение по делу о буллинге

Читайте также

Саме там

Сегодня, 21:05

article_img
Молодежь вымирала домами. Наркозависимые - о "травке" в школе, "ширке" с друзьями и реабилитации
События

Сегодня, 20:19

article_img
Тип А. В Украине заболеваемость гриппом превысила эпидемологическая порог
Научпоп

Сегодня, 20:00

article_img
Возвращаемся на ковчег. Ученые прогнозируют полное исчезновение насекомых в течение века