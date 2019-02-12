В клубе НБА объяснили расставание с украинским баскетболистом
Генеральный менеджер Лос-Анджелес Лейкерс Роб Пелинка рассказал, почему руководство команды решило обменять украинского защитника Святослава Михайлюка в Детройт.
По словам функционера, он вместе с президентом Лейкерс Мэджиком Джонсоном и наставником Люком Уолтоном стремились решить проблему трехочковых бросков, ради чего им понадобился Реджим Буллок из Детройта, сообщает Silverscreenandroll.
"Он один из лучших в лиге. Михайлюк — отличный игрок, от него было сложно отказаться в первый сезон, но мы хотели исполнителя, который может бросать здесь и сейчас", - отметил Пелинка.
На прошлой неделе украинец перешел из Лос-Анджелес Лейкерс в Детройт Пистонс. Его обменяли на форварда Реджи Буллока и будущий выбор во втором раунде драфта.
Комментируя свой обмен, защитник заявил, что рад присоединиться к новому коллективу, где у него будет новая роль, новый стиль и много возможностей
В средине июня 2018-го года украинские защитники Иссуф Санон и Святослав Михайлюк были выбраны на драфте командами Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Вашингтоном и Лос-Анджелес Лейкерс соответственно.