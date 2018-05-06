В Кабмине заявили, что не будут финансировать поездки украинских спортсменов на соревнования в РФ

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Жданов объяснил, почему министерство поменяло свое решение
Фото: Игорь Жданов via Facebook

Жданов объяснил, почему министерство поменяло свое решение

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов заявил о том, что украинское правительство не будет оплачивать поездки украинских спортсменов на соревнования в России.

Таким образом он прокомментировал сообщение о том, что Международный олимпийский комитет надавил на Кабмин, который ранее запретил украинских спортсменам посещать соревнования в РФ.

"Действительно, есть Олимпийская хартия, права спортсменов, обязательства государственных органов не вмешиваться в деятельность общественных организаций, которыми являются спортивные федерации. Силой не можем запретить спортсменам, тренерам, болельщикам, кому-либо из граждан Украины ехать на соревнования в Россию. Однако есть суверенное право нашего правительства и Министерства молодежи и спорта не финансировать поездки украинских спортсменов на международные соревнования в страну-агрессора. Это мы и сделали. Наше право не финансировать такие поездки за счет государства признал и президент МОК Томас Бах", - заявил Жданов.

Ранее сообщалось, что Министерство молодежи и спорта Украины сняло запрет на выступление украинских спортсменов на соревнованиях в России после переговоров с Международным олимпийским комитетом (МОК).

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