В Формуле-1 нашли замену девушкам с табличками

В Формуле-1 грид-герлз на стартовой решетки решили заменить детьми

Как сообщает официальный сайт Международной федерации автоспорта (ФИА), такая инициатива была разработана совместно с руководством Формулы-1.

Дети будут представлять автоспортивные клубы, а выбираться путем лотереи или согласно спортивным достижениям. Ранее идея с грид-кидс была воплощена в Формуле-Е, теперь ее будут использовать в Формуле-1, Формуле-3 и GP3.

По словам коммерческого директора Формулы-1 Шона Братчеса, такое нововведение будет стимулировать детей из автоспортивных клубов улучшать свои результаты и совершенствоваться. "Сложно придумать лучший способ вдохновить следующее поколение Формулы-1", - сказал функционер.

На прошлой неделе организаторы Формулы-1 сообщили, что, начиная с этого сезона, гонки будут проходить без грид-герлз. Руководство гоночной серии считает, что практика найма девушек с табличками, которые выходили перед каждой гонкой, не подходит под новое видение компании.