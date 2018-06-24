В чемпионате Формулы-1 сменился лидер

Пилот Мерседес Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Франции и стал новым лидером чемпионата Формулы-1.
На втором месте гонщик Ред Була Макс Ферстаппен, а замыкает тройку Кими Райкконен из команды Феррари.
Прошлый победитель Формулы-1 Себастьян Феттель стал пятым.
В кубке конструкторов первенство получил Мерседес, за ними Феррари, а на третьей позиции разместились Ред Булл.
Личный зачет
1. Льюис Хэмильтон (Мерседес) - 53 круга
2. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +7,090
3. Кими Райкконен (Феррари) +25,888
4. Даниэль Риккардо (Ред Булл) +34,736
5. Себастьян Феттель (Феррари) +61,935
6. Магнуссен (Хаас) +79,364
7. Валттери Боттас (Мерседес) +80,632
8. Карлос Сайнс-младший (Рено) +87,184
9. Нико Хюлькенберг (Рено) +91,989
10. Шарль Леклер (Заубер) +93,873
11. Ромен Грожан (Хаас) +1 круг
12. Стоффела Вандорн (Макларен) +1 круг
13. Маркус Эрикссон (Заубер) +1 круг
14. Брэндон Хартли (Торо Россо) +1 круг
15. Сергей Сироткин (Уильямс) +1 круг
16. Фернандо Алонсо (Макларен) +1 круг
Кубок конструкторов
1.Мерседес - 237 очков
2.Феррары - 214
3.Ред Булл - 164
4.Рено - 62
5.Макларен - 40
6.Форс-Индия - 28
7.Хаас - 27
8.Торо Россо - 19
9.Заубер - 13
10.Вильямс - 4
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