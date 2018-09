В баскетбольной Лиге чемпионов фанаты устроили жестокую драку - видео

Во время баскетбольного матча Лиги чемпионов между Шарлеруа и Хапоэль Тель-Авив подрались фанаты израильского и бельгийского клубов.

Схватка началась после того, как игрок Хапоэля случайно во время игры налетел на бельгийского болельщика, который оттолкнул от себя баскетболиста, сообщает Sudinfo. Такая реакция вызвала гнев у израильских болельщиков, которые вступили в драку с фанатами Шарлеруа.

Полиция вынуждена была применить слезоточивый газ против израильских болельщиков, которые начали бросать кресла. После того, как стражи порядка успокоили фанатов, матч продолжился, а победу в итоге одержал Шарлеруа, переиграв Хапоэль со счетом 73:59.

Hapoel Tel Aviv fans started throwing chairs to Spirou Charleroi fans and stewards in the middle of the BCL game last night.

The game was suspended for half hour.

Hapoel lost and is out of the competition pic.twitter.com/iW2qcbz0cO