В баскетбольной Лиге чемпионов фанаты устроили жестокую драку - видео

Во время баскетбольного матча Лиги чемпионов между Шарлеруа и Хапоэль Тель-Авив подрались фанаты израильского и бельгийского клубов.
Схватка началась после того, как игрок Хапоэля случайно во время игры налетел на бельгийского болельщика, который оттолкнул от себя баскетболиста, сообщает Sudinfo. Такая реакция вызвала гнев у израильских болельщиков, которые вступили в драку с фанатами Шарлеруа.
Полиция вынуждена была применить слезоточивый газ против израильских болельщиков, которые начали бросать кресла. После того, как стражи порядка успокоили фанатов, матч продолжился, а победу в итоге одержал Шарлеруа, переиграв Хапоэль со счетом 73:59.
Hapoel Tel Aviv fans started throwing chairs to Spirou Charleroi fans and stewards in the middle of the BCL game last night.- Emiliano Carchia (@ECarchia) 25 сентября 2018 г.
The game was suspended for half hour.
Hapoel lost and is out of the competition pic.twitter.com/iW2qcbz0cO
В июле перед матчем за Суперкубок Украины между Динамо и Шахтером в Одессе на одном из пляжей подрались футбольные фанаты.
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