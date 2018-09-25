25 сентября 2018, вторник

В баскетбольной Лиге чемпионов фанаты устроили жестокую драку - видео

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Фанаты Хапоэля не помогли своей команде победить
Фото: БК Хапоэль Тель-Авив

Фанаты Хапоэля не помогли своей команде победить

Во время баскетбольного матча Лиги чемпионов между Шарлеруа и Хапоэль Тель-Авив подрались фанаты израильского и бельгийского клубов.

Схватка началась после того, как игрок Хапоэля случайно во время игры налетел на бельгийского болельщика, который оттолкнул от себя баскетболиста, сообщает Sudinfo. Такая реакция вызвала гнев у израильских болельщиков, которые вступили в драку с фанатами Шарлеруа.

Полиция вынуждена была применить слезоточивый газ против израильских болельщиков, которые начали бросать кресла. После того, как стражи порядка успокоили фанатов, матч продолжился, а победу в итоге одержал Шарлеруа, переиграв Хапоэль со счетом 73:59.

В июле перед матчем за Суперкубок Украины между Динамо и Шахтером в Одессе на одном из пляжей подрались футбольные фанаты.

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Другое ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове