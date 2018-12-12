В Австрии полиция обвинила российских биатлонистов в нарушении антидопинговых правил
В Австрии полиция предъявила обвинения нескольким российским биатлонистам, а также тренерам, врачам и массажистам в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира по биатлону, прошедшем в Хохфильцене в 2017 году.
Об этом сообщил российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, который опубликовал в своем Instagram список подозреваемых.
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Внимание !!!! Несколько часов назад в расположение сборной России по биатлону нагрянула австрийская полиция !!! Перед Вами список спортсменов , тренеров , врачей и массажистов , кому предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира в Хохфильцене в 17-м году !!!!! В Австрии это уголовное преступление !!!! Все , кто указан в этом списке , обязаны дать свои объяснения полиции !!!!! Интересно , почему именно сейчас и спустя почти два года предъявлены эти обвинения ???? За последние несколько лет наша команда регулярно проходила и проходит допинг - тесты и вопросов нет !!!! А теперь они есть у австрийской полиции !!!! Все подробности завтра на @matchtv_channel !!!! Женская спринтерская гонка стартует в 16.15 мск !!!!
В списке фигурируют имена биатлонистов Евгения Гараничева, Александра Логинова, Антона Шипулина, Ирины Старых, Алексея Волкова, тренера Александра Касперовича, врачей Артема Крынцилова, Евгения Шутова, массажистов Александра Селявкина, Дмитрия Топычканова.
Он отметил, что в Австрии за допинг предусмотрено уголовное преследование.
В Федерации биатлона России официально подтвердили, что австрийская полиция была в расположении сборной по биатлону, сообщает Интерфакс. Представитель федерации не стал комментировать, действительно ли спортсменам предъявили обвинения.
Анонимный источник ТАСС, знакомый с ходом дела, сообщил, что ни один обвиняемый не задержан. По его словам, в Хохфильцене сейчас находятся Гараничев, Логинов, Старых и Топычканов.
Российских биатлонистов ранее уже обвиняли в допинге. По этой причине от международных соревнований отстраняли Александра Логинова и Ирину Старых. Международный олимпийский комитет (МОК) из-за расследования применения допинга в российском спорте запретил Шипулину, Гараничеву и Логинову участвовать в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.