Украинский гимнаст Верняев выиграл золото и серебро на этапе Кубка мира

Украинский гимнаст, олимпийский чемпион Олег Верняев в первый день мирового чемпионата World Challenge Cup выиграл золотую и серебряную медали.

Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет.

На соревнованиях World Challenge Cup в Венгрии Верняев выиграл "золото" за упражнения на коне (оценка 14,650) и "серебро" в вольных упражнениях (14,050), где он проиграл 0,65 балла действующему вице-чемпиону мира и Европы в этом виде Артему Долгопяту из Израиля.

Это выступление стало триумфальным возвращением Верняева после череды травм. В конце 2017 года спортсмен объявил, что вынужден пропустить весь следующий сезон в связи с травмами. В начале 2018 он успешно перенес операцию на колене и плече. Сейчас он восстановился и снова выступает в чемпионатах мирового первенства.

World Challenge Cup - одна из двух серий Кубка мира по спортивной гимнастике (вместе с World Cup).