Украинцы неудачно выступили в спринтерской гонке на Кубке мира по биатлону
Украинские биатлонисты не сумели попасть в топ-10 в спринтерской гонке на первом этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке.
Победителем гонки стал норвежский биатлонист Йоханнес Бо, который показал результат 23 минуты и 46 секунд. Вторым финишировал француз Антонен Гигонна, который отстал на 16,1 секунды. Третье место с отставанием 16,4 секунды занял россиянин Александр Логинов.
Лучший результат среди украинцев показал Артем Прима, финишировавший 13-ым, отстав на 51,1 секунду. Сергей Семенов занял 37-е место, Дмитрий Пидручный разместился на 58-й строчке, а Виталий Кильчицкий прибыл к финишу 83-м.
Your Top 3 of the men's sprint in @BiatlonPokljuka- IBU World Cup (@IBU_WC) 7 декабря 2018 г.
???????????? @ 7ohannesbo - @NSSF_Biathlon
???????????? @antoguigo - @FedFranceSki
???????????? Alexander Loginov - @russianbiathlon
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Накануне победителем индивидуальной гонки среди мужчин на первом этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке стал француз Мартен Фуркад. Среди украинцев лучший результат показал Сергей Семенов, финишировав 6-ым.
Перед этим украинская биатлонистка Юлия Джима завоевала золотую медаль в индивидуальной гонке Кубка мира.