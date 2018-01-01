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Украинцы неудачно выступили в спринтерской гонке на Кубке мира по биатлону

Сегодня, 18:46
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Йоханнес Бо завоевал золото в спринтерской гонке

Фото: IBU

Украинские биатлонисты не сумели попасть в топ-10 в спринтерской гонке на первом этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке.

Победителем гонки стал норвежский биатлонист Йоханнес Бо, который показал результат 23 минуты и 46 секунд. Вторым финишировал француз Антонен Гигонна, который отстал на 16,1 секунды. Третье место с отставанием 16,4 секунды занял россиянин Александр Логинов.

Лучший результат среди украинцев показал Артем Прима, финишировавший 13-ым, отстав на 51,1 секунду. Сергей Семенов занял 37-е место, Дмитрий Пидручный разместился на 58-й строчке, а Виталий Кильчицкий прибыл к финишу 83-м.

Накануне победителем индивидуальной гонки среди мужчин на первом этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке стал француз Мартен Фуркад. Среди украинцев лучший результат показал Сергей Семенов, финишировав 6-ым.

Перед этим украинская биатлонистка Юлия Джима завоевала золотую медаль в индивидуальной гонке Кубка мира.

Теги:   Кубок IBU Спорт Биатлон

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