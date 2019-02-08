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Украинский баскетболист прокомментировал переход в новую команду НБА

Вчера, 20:38
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EPA

По словам Михайлюка (сверху), в Детройте он будет играть иначе, чем в Лос-Анджелесе

Украинский защитник Святослав Михайлюк высказался по поводу своего перехода в новую команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Детройт Пистонс.

21-летний игрок заявил, что рад присоединиться к новому коллективу, а также заверил, что его хорошо приняли новые партнеры, за что он им благодарен, сообщает аккаунт Детройта в Twitter.

"Полагаю, здесь у меня будет новая роль, новый стиль и много возможностей", - добавил Михайлюк.

Баскетболист напомнил, что хорошо бросает, поэтому будет искать возможности для очков, а также выполнять то, что от него требуется в нападении.

На днях Михайлюк перешел из Лос-Анджелес Лейкерс в Детройт Пистонс. Его обменяли на форварда Реджи Буллока и будущий выбор во втором раунде драфта.

В средине июня 2018-го года украинские защитники Иссуф Санон и Святослав Михайлюк были выбраны на драфте командами Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Вашингтоном и Лос-Анджелес Лейкерс соответственно.

Теги:   Святослав Михайлюк Детройт Пистонс НБА Баскетбол

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