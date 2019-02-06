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Украинский баскетболист перешел в новую команду НБА

Вчера, 23:16
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Детройт Пистонс

Михайлюк полгода выступал в Лейкерс

Украинский защитник Святослав Михайлюк перешел из Лос-Анджелес Лейкерс в другую команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Детройт Пистонс.

Как сообщает официальный сайт нового клуба Михайлюка, его обменяли на форварда Реджи Буллока и будущий выбор во втором раунде драфта.

В нынешнем сезоне украинский баскетболист сыграл в 39 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых имел средний показатель за игру в 3,3 набранных очка.

Накануне появилась информация, что Лейкерс обменяет украинского защитника Святослава Михайлюка и будущий выбор во втором раунде драфта на форварда Детройта Реджи Буллока.

В средине июня 2018-го года украинские защитники Иссуф Санон и Святослав Михайлюк были выбраны на драфте командами Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Вашингтоном и Лос-Анджелес Лейкерс соответственно.

Украинский баскетболист тогда подписал контракт на три года с зарплатой 4,6 миллиона долларов.

Теги:   Детройт Пистонс Святослав Михайлюк Лос-Анджелес Лейкерс НБА Футбол

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