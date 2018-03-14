Украинским спортсменам запретили выступать в России

Украинские спортсмены не будут выступать в РФ

Министерство молодежи и спорта Украины приняло решение не отправлять спортсменов на все соревнования, которые будут проходить на территории РФ.

Как сообщает пресс-служба профильного ведомства, соответствующий приказ подписал его глава Игорь Жданов.

Документ запрещает планировать и проводить учебно-тренировочные сборы на территории страны-агрессора, а также принимать участие там же в соревнованиях членов национальных сборных команды всех видов спорта.

"Настоящее требует от нас более решительных действий. Поэтому я подписал новый приказ - о том, что в соответствии с недавно принятым законом Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях", - украинские спортсмены не будут принимать участие в каких-либо соревнованиях, проходящих на территории РФ", - заявил Жданов.

Кроме того, министр призвал международные федерации не проводить соревнования на территории страны, где систематически пренебрегают международным законодательством в спорте, и которая является нарушителем кодекса Всемирного антидопингового агентства.

Накануне стало известно, что сборная Украины по биатлону не поедет на девятый Кубок мира, который пройдет в российском городе Тюмень с 22 по 25 марта.