Украинским борцам разрешили поехать на чемпионат Европы в Россию

Украинцы выступят на чемпионате Европы по борьбе в России

Ассоциация спортивной борьбы Украины приняла решение отправить украинских борцов на чемпионат Европы, который пройдет в российском Каспийске с 29 апреля по 7 мая.

Об этом сообщает официальный сайт организации. Руководство решило снова подать заявку на участие украинцев на соревнованиях. Планируется ознакомить спортсменов с требованиями и рекомендациями минспорта Украины, которые составлены для участников турниров в России.

Кроме того, среди бойцов и тренеров будет проведен опрос касательно их готовности участвовать в этом турнире и взять на себя ответственность. Ассоциация пообещала оказать финансовую и организационную помощь спортсменам, которые выполнили план подготовки к соревнованиям и лично обратились с готовностью представить Украину на турнире в Каспийске.

Личную ответственность за выполнение этого решения на себя взял и.о. президента Ассоциации спортивной борьбы Украины Ростислав Щокин.

Напомним, в марте министерство молодежи и спорта Украины приняло решение не отправлять спортсменов на все соревнования, которые будут проходить на территории РФ.

Накануне украинский биатлонист Дмитрий Пидручный высказался за поддержку бойкота соревнований на территории России.