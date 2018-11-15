Украинский спортсмен попал в реанимацию после смертельного ДТП

Врачи утверждают, что Олег Жох будет жить после ДТП

Украинский армрестлер Олег Жох находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии после ДТП, в которой погиб другой украинский армрестлер Андрей Пушкарь.

По словам и.о. главного врача Ровенской городской центральной больницы Игоря Дундюка, спортсмен будет жить, сообщает Радио Трек.

"Это какие-то посторонние люди подняли в интернете еще вчера "кипиш" о переезде в Киев и зарубежных медиках", - добавил медик.

Дундюк заверил, что у армрестлера торакальная травма, ушиб головного мозга, проблемы с легкими, перелом костей предплечья левой руки, и он получает адекватное лечение.

Накануне в результате ДТП на автотрассе Киев-Чоп погиб чемпион мира по армреслингу Андрей Пушкарь. В полиции рассказали, что на автодороге между селами Гаи-Левятинские и Крупец 26-летний житель Острожского района, известный украинский спортсмен, по предварительной информации, водитель автомобиля Citroen, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком под управлением 30-летнего жителя Черновицкой области.

В салоне фургона находилось еще двое пассажиров: отец водителя, 50-летний житель Острожского района и 33-летний спортсмен из Тернопольской области. Они получили травмы несовместимые с жизнью.