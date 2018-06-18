Украинский шпажист Никишин выиграл бронзу на чемпионате Европы по фехтованию

Федерация фехтования Украины сообщает, что шпажист Богдан Никишин завоевал бронзовую медаль по итогам Чемпионата Европы в Сербии.

В полуфинале Никишин потерпел поражение от Николая Новоселова из Эстонии со счетом 9:10 и таким образом стал бронзовым призером во второй раз в своей карьере.

Сразу трое других представителей Украины остановились в 1/16 финала. Владимир Станкевич на этой стадии проиграл будущему обладателю бронзовой награды Ричарду Шмидту из Германии (5:7), Роман Свичкарь уступил финну Нико Вуоринену (10:15), а Игорь Рейзлин не справился с Фикерой (7:15).

Ранее сообщалось, что украинская спорсменка Ольга Харлан завоевала золотую медаль на этапе Гран-при по фехтованию на саблях в Сеуле, Южная Корея.