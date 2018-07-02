Украинский пловец побил девятилетний мировой рекорд - видео

На соревнованиях в Риме украинский пловец Андрей Говоров установил новый мировой рекорд на дистанции 50 метров баттерфляем.

Как сообщает NRK, 26-летний спортсмен проплыл дистанцию за сенсационные 22,27 секунды.

Со ссылкой на NTB медиа утверждает, что это стало 16-м улучшением мирового рекорда в 21-м веке.

В 2017 году Говоров, завоевав бронзовую медаль чемпионата мира, выиграл первую для Украины медаль на чемпионатах мира за 10 лет.

Ранее появилась информация, что украинскому пловцу предлагали 1 млн долларов бонуса от России в 2013 году после того, как он победил на Всемирной Универсиаде в Казани. Однако Говоров отказался от выступлений за сборную РФ.

"Да, были у меня предложения от России, когда ситуация с Крымом была, я их не рассматривал. Разговоры ходят, но я свою позицию так поставил, что я не собираюсь менять страну. Я не думаю, что моя страна меня обидит, все четыре года она меня поддерживала, и у меня была возможность тренироваться", - подтвердил позже эти сообщения спортсмен.