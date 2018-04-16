Украинский олимпийский чемпион-2018 рассказал о покупке за премиальные от государства

Александр Абраменко купил Лексус за премиальные от государства за победу на Олимпийских играх

Олимпийский чемпион-2018 по фристайлу Александр Абраменко рассказал о предложении от российской стороны сменить гражданство, а также о потраченных призовых от государства за победу в Пхенчхане.

В эфире программы Світське життя Абраменко признался, что в 2009 году ему предлагали российское гражданство, но он отказался.

"В 2009 году, до Олимпиады в Ванкувере, было предложение переехать в Россию, но, взвесив все "за" и "против", я отказался. Приятно не просто золотую медаль выиграть, а добыть ее для своей страны. ты рад за себя, а тут еще вся страна рада за тебя. Это вдвойне приятно", - сказал Абраменко.

За победу на Олимпийских играх Абраменко получил от Министерства молодежи и спорта 125 тысяч долларов, на которые уже купил автомобиль.

"Получил призовые от государства еще находясь в Сеуле. Зачислили мне на карточку 125 тысяч долларов. Обновил машину, теперь у меня Лексус", - добавил фристайлист.

На зимних Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане Абраменко принес Украине единственную медаль, выиграв золото в лыжной акробатике.

Позже фристайлист заявил о том, что его вид спорта прекратит существование в Украине, если он завершит карьеру.