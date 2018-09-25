Украинский клуб отреагировал на обвинения в рекламе Северного потока-2

Чемпион Украины по гандболу Мотор (Запорожье) отреагировал на обвинения в том, что клуб рекламирует газопровод Северный поток-2, который стал спонсором гандбольной Лиги чемпионов.

По данным Sportarena, кроме логотипа на футболках, запорожский клуб нанес рекламу газопровода на игровой паркет дворца спорта Юность.

Мотор рекламирует Северный поток-2 не только в Лиге чемпионов, где существует контракт, но и в чемпионате Украины, где подобного соглашения нету.

"Это контрактные обязательства на матчи Лиги чемпионов. Северный поток-2 является официальным спонсором турнира", - сказал пресс-атташе запорожского Мотора Юрий Черный в интервью Depo.Сектор.

Пресс-атташе клуба также заверил, что в чемпионате Украины Мотор будет играть без логотипа Северного потока-2.

"Мы форму печатали на сезон. Ответственные лица не спрогнозировали возможные последствия. Мы осознаем, что живем в сложный период и поэтому сейчас исправляем ситуацию", - сказал Юрий Черный.

Северный поток-2 - российский газопровод, который строит компания Nord Stream 2 AG. Единственным акционером последней является Газпром. Длина газопровода составит 1,2 тыс. км, а общая мощность с уже имеющимся Северным потоком - 55 млрд куб. м газа.

Северный поток-2 пройдет вдоль газопровода Северный поток по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсваль, чтобы минимизировать прокачки газа через Украину.

Ранее сообщалось, что гандбольный клуб Мотор играет в футболках с логотипом Северного потока-2, а также размещает рекламу газопровода на игровом паркете дворца спорта Юность.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что газопровод Северный поток-2 является "геополитическим инструментом давления на Западную Европу со стороны РФ.