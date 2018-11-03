Украинский гимнаст стал вице-чемпионом мира в упражнениях на брусьях

Украинский гимнаст Олег Верняев получил серебряную медаль чемпионата мира в упражнениях на брусьях. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины в Facebook.

В НОК отметили, что такой результат спортсмен получил несмотря на "несколько месяцев перерыва в тренировках и соревнованиях в связи с травмами, операциями и непростым процессом восстановлением после них".

Прекрасно выполнив в финале свою комбинацию с базой 6,7 на оценку 15,591, украинский спортсмен уступил только действующему чемпиону, который защитил свой титул, китайцу Цзоу Цзинюаню (16,433).

Вице-чемпиона также поздравил президент Украины Петр Порошенко в Twitter.

Невероятный результат!



Несмотря на травму и более полугодовое лечение наш гимнаст Олег Верняев становится вице-чемпионом мира на Чемпионате мира в упражнениях на брусьях!



Гордимся и поздравляем тебя, Олег! Не останавливайся на достигнутом! pic.twitter.com/AIKa5ZRqeW - Петр Порошенко (@poroshenko) 3 ноября 2018 г.

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