Украинский гимнаст добыл две золотые медали на этапе Кубка мира

Украинский гимнаст Игорь Радивилов выиграл второе золото Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе (Катар).

Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.

"Игорь Радивилов одержал победу в опорном прыжке на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в г. Доха!" – сказано в сообщении.

Как сообщает Трибуна, в опорном прыжке Радивилов набрал 14,599 очков. Второе место занял китаец Цюй (14.566), третье - турок Ферхат Арикан (14.533).

Днем ранее Радивилов завоевал золотую медаль в в упражнениях на кольцах, набрав 15,266 балла. Вторым стал гимнаст из Турции Ибрагим Колак (15,000), а третье место занял китаец Цзоу Цзин Юань (14,966).