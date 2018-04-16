Украинский биатлонист призвал разорвать все связи с Россией

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный высказался за поддержку бойкота соревнований на территории России.

В интервью Тиждень.ua украинец сказал, что с Россией нужно прекратить любые отношения, но в то же время, существовал один вариант, при котором украинские биатлонисты могли поехать на этап Кубка мира в Тюмень.

"Смотря с какой стороны посмотреть. Учитывая, что Россия ведет с нами войну, конечно, ехать не надо. Считаю, что со страной, которая на нас напала, нужно прекратить любые отношения.

В то же время спорт называют послом мира. Возможно, стоило поехать туда и доказать, что мы сильнее, чем они? Но это предположение. В общем считаю, что решение не ехать в Тюмени было правильным", - сказал Пидручный.

Ранее стало известно, что сборная Украины по биатлону не поедет на девятый Кубок мира, который состоялся в российском городе Тюмень с 22 по 25 марта.

Позже министерство молодежи и спорта Украины приняло решение не отправлять спортсменов на все соревнования, которые будут проходить на территории РФ.

В то же время, украинская биатлонистка Вита Семеренко не считает бойкот заключительного в этом сезоне этапа Кубка мира в российской Тюмени конструктивным шагом со стороны своей сборной, хотя и понимает это решение.