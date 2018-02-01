Украинский баскетболист заинтересовал одного из лидеров НБА

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Сейчас Алексей Лэнь выступает в Финиксе, который не предложил ему продление контракта

Сейчас Алексей Лэнь выступает в Финиксе, который не предложил ему продление контракта

Украинский центровой Финикса Алексей Лэнь  может перейти в Оклохому-Сити Тандер, сообщает Sport Arena, ссылаясь на инсайдера ESPN Бобби Маркса. 

Сообщается, что Оклахома нуждается в игроке, который мог бы подменять Стивена Адамса, так как тот "подвержен перебору фолов".

Сейчас Алексей Лэнь выступает в Финиксе, который не предложил ему продление контракта.

Последние четыре игры из пяти Лэнь пропустил из-за травмы, но вероятно сможет получить больше игрового времени, так как его конкурент за место в основе Грег Монро в скором времени может покинуть команду.

В текущем сезоне Алексей Лэнь отыграл 43 матча (2 - в стартовой пятерке), набирая в среднем за игру по 8,5 очка, 8,1 подбора и 1,2 ассиста.

Сам игрок ранее заявлял, что готов продлить свой контракт с Финиксом.

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