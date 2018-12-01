Украинский баскетболист стал самым результативным в составе своей команды в матче НБА - видео

Украинский центровой Атланты Хоукс Алексей Лень стал самым результативным игроком своей команды в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против Оклахомы.
За 23 минуты на паркете украинец набрал 19 очков, сделал одну результативную передачу, совершил пять подборов, один блок-шот, одну потерю и четыре раза сфолил.
Украинец атаковал кольцо с процентом 50 (семь из 14 реализованных бросков с игры), в том числе, забил три трехочковых броска (из шести) и два штрафных (из двух).
Столько же очков в составе Атланты набрал еще один баскетболист - Джон Коллинз, - в активе которого дабл-дабл (19 очков и 11 подборов).
Атланта уступила Оклахоме в этом матче со счетом 109:124.
Недавно Лень стал лучшим игроком матча своей команды против Кливленда в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
В конце октября Лень помог Атланте выиграть с результатом 111:104 у Далласа и подняться на девятое место Восточной конференции.
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