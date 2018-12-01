01 декабря 2018, суббота

Украинский баскетболист стал самым результативным в составе своей команды в матче НБА - видео

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Алексей Лень набрал 19 очков в матче против Оклахомы
Фото: Atlanta Hawks via Twitter

Алексей Лень набрал 19 очков в матче против Оклахомы

Украинский центровой Атланты Хоукс Алексей Лень стал самым результативным игроком своей команды в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против Оклахомы.

За 23 минуты на паркете украинец набрал 19 очков, сделал одну результативную передачу, совершил пять подборов, один блок-шот, одну потерю и четыре раза сфолил.

Украинец атаковал кольцо с процентом 50 (семь из 14 реализованных бросков с игры), в том числе, забил три трехочковых броска (из шести) и два штрафных (из двух).

Столько же очков в составе Атланты набрал еще один баскетболист - Джон Коллинз, - в активе которого дабл-дабл (19 очков и 11 подборов).

Атланта уступила Оклахоме в этом матче со счетом 109:124.

Недавно Лень стал лучшим игроком матча своей команды против Кливленда в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

В конце октября Лень помог Атланте выиграть с результатом 111:104 у Далласа и подняться на девятое место Восточной конференции.

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