Украинский баскетболист стал лучшим в матче регулярного чемпионата НБА - видео

Украинский центровой Атланты Хоукс Алексей Лень стал лучшим игроком матча своей команды против Кливленда в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игрок "Ястребов" провел на паркете 32 минуты, в течение которых набрал 16 очков, совершил 11 подборов, сделал четыре передачи и четыре блок-шота.

Тем самым Лень заработал дабл-дабл - двузначный результат в двух из основных статистических показателей. Вместе с партнером по команде Трэем Янгом он отметился лучшим показателем полезности - +19.

В пассиве у украинского баскетболиста одна потеря и три фола.

Лучшие фрагменты игры Лэня в матче против Кливленда:

Сам поединок завершился победой Атланты со счетом 133:111. По итогам трех первых матчей сезона "Ястребы" занимают 12-е место из 15-ти в Восточной конфереции.

Ранее стало известно, что в играх против Словении и Испании сборной Украины точно не помогут главные звезды - игроки НБА Алексей Лень и Святослав Михайлюк, а также представитель G-Лиги НБА Александр Кобец.