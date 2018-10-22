Украинский баскетболист стал лучшим в матче регулярного чемпионата НБА - видео

Украинский центровой Атланты Хоукс Алексей Лень стал лучшим игроком матча своей команды против Кливленда в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Игрок "Ястребов" провел на паркете 32 минуты, в течение которых набрал 16 очков, совершил 11 подборов, сделал четыре передачи и четыре блок-шота.
Тем самым Лень заработал дабл-дабл - двузначный результат в двух из основных статистических показателей. Вместе с партнером по команде Трэем Янгом он отметился лучшим показателем полезности - +19.
В пассиве у украинского баскетболиста одна потеря и три фола.
Лучшие фрагменты игры Лэня в матче против Кливленда:
Сам поединок завершился победой Атланты со счетом 133:111. По итогам трех первых матчей сезона "Ястребы" занимают 12-е место из 15-ти в Восточной конфереции.
Ранее стало известно, что в играх против Словении и Испании сборной Украины точно не помогут главные звезды - игроки НБА Алексей Лень и Святослав Михайлюк, а также представитель G-Лиги НБА Александр Кобец.
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