Украинский баскетболист повторил достижение легенды НБА - видео

Украинский центровой Финикса Алексей Лэнь оформил десятый дабл-дабл (двузначная результативность игрока по двум показателям в одном матче) в текущем сезоне регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и повторил достижение легенды лиги Стива Нэша.

Лэнь отметился 19 очками, 12 подборами, одной результативной передачей и тремя блок-шотами за 25 сыгранных им минут в поединке против Детройта.

Свои 10 дабл-даблов украинский баскетболист сделал за 61 матч регулярного первенства НБА нынешнего розыгрыша. Как и Нэш, центровой Финикса оформил 10 и более дабл-даблов в четырех сезонах кряду.

Несмотря на усилия Лэня, матч завершился победой Детройта со счетом 115:88.

Сообщалось, что баскетболист может перейти в другую команду НБА Оклохому-Сити Тандер. Его нынешний клуб пока не предложил ему продлить контракт.

Сам украинский центровой ранее заявлял, что готов продлить свой контракт с Финиксом.