Украинский баскетболист набрал первые очки в составе гранда НБА - видео

Украинский форвард Святослав Михайлюк набрал первые очки за Лос-Анджелес Лейкерс в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

В гостевом матче против Финикса 21-летний игрок провел на паркете 22 минуты и отличился четырьмя очками, двумя передачами, двумя перехватами и одной потерей.

Первый 3-очковый бросок Михайлюка в НБА:

Primer triple en la NBA para Svi Mykhailiuk pic.twitter.com/MwLlbXdTew — Los Lakers (@LosLakers) 25 октября 2018 г.

Поединок завершился успехом Лос-Анджелеса со счетом 131:111. Самым результативным у Лейкерс стал центровой Джавал Макги - 20 очков и четыре блок-шота.

Тем самым калифорнийская команда одержала свою первую победу в нынешнем сезоне регулярного чемпионата. После четырех игр она занимает 13-е место из 15-ти в Западной конференции.

Другой украинский баскетболист в НБА Алексей Лэнь помог Атланте выиграть с результатом 111:104 у Далласа и подняться на девятое место Восточной конференции. Центровой отметился семью очками, тремя передачами, семью подборами, тремя блоками, двумя потерями и четырьмя фолами.

Семь очков, три передачи и три блока в исполнении Лэня:

23 октября Михайлюк провел первый официальный матч за Лос-Анджелес Лейкерс в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который пришелся на игру против Сан-Антонио.

НВ