Украинский баскетболист дебютировал в составе гранда НБА

Украинский форвард Святослав Михайлюк провел первый официальный матч за Лос-Анджелес Лейкерс в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Дебют 21-летнего игрока состоялся в поединке против Сан-Антонио Сперс. Победитель не был определен в основное время, а в овертайме успеха добился коллектив из Техаса.

Украинский баскетболист провел на паркете 16 минут и не набрал очков. В его активе два подбора и три передачи. В пассиве Михайлюка две потери и два фола.

Svi draws the defender and dishes it off to Williams for his first points as a Laker!#LakeShow (????: @SpectrumSN, NBA TV) pic.twitter.com/BdJYnzpW6e