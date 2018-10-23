23 октября 2018, вторник

Украинский баскетболист дебютировал в составе гранда НБА

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Михайлюк не отметился очками в матче против Сан-Антонио
Фото: Лос-Анджелес Лейкерс via Twitter

Михайлюк не отметился очками в матче против Сан-Антонио

Украинский форвард Святослав Михайлюк провел первый официальный матч за Лос-Анджелес Лейкерс в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Дебют 21-летнего игрока состоялся в поединке против Сан-Антонио Сперс. Победитель не был определен в основное время, а в овертайме успеха добился коллектив из Техаса.

Украинский баскетболист провел на паркете 16 минут и не набрал очков. В его активе два подбора и три передачи. В пассиве Михайлюка две потери и два фола.

Одна из результативных передач Михайлюка в матче:

Лейкерс проиграли все три своих матча на старте регулярного чемпионата НБА. Команда занимает предпоследнее, 14-е место в Западной конференции.

Накануне украинский центровой Атланты Хоукс Алексей Лень стал лучшим игроком матча своей команды против Кливленда в рамках регулярного чемпионата НБА.

Ранее Святослав Михайлюк подписал контракт с одним из самых титулованных клубов НБА - Лос-Анджелес Лейкерс. 

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