Украинский баскетболист дебютировал в составе гранда НБА

Украинский форвард Святослав Михайлюк провел первый официальный матч за Лос-Анджелес Лейкерс в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Дебют 21-летнего игрока состоялся в поединке против Сан-Антонио Сперс. Победитель не был определен в основное время, а в овертайме успеха добился коллектив из Техаса.
Украинский баскетболист провел на паркете 16 минут и не набрал очков. В его активе два подбора и три передачи. В пассиве Михайлюка две потери и два фола.
Одна из результативных передач Михайлюка в матче:
Svi draws the defender and dishes it off to Williams for his first points as a Laker!#LakeShow (????: @SpectrumSN, NBA TV) pic.twitter.com/BdJYnzpW6e— Los Angeles Lakers (@Lakers) 23 октября 2018 г.
Лейкерс проиграли все три своих матча на старте регулярного чемпионата НБА. Команда занимает предпоследнее, 14-е место в Западной конференции.
Накануне украинский центровой Атланты Хоукс Алексей Лень стал лучшим игроком матча своей команды против Кливленда в рамках регулярного чемпионата НБА.
Ранее Святослав Михайлюк подписал контракт с одним из самых титулованных клубов НБА - Лос-Анджелес Лейкерс.
Журнал Новое Время №38
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