Украинские спортсмены собрались бойкотировать все соревнования на территории России

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Решение о бойкоте принято на государственном уровне
Фото: biathlon.com.ua

Решение о бойкоте принято на государственном уровне

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак сообщил, что соревнования в России будут бойкотировать не только биатлонисты, а и вообще все спортсмены.

Об этом сообщает издание Советский спорт.

Комментируя бойкот этапа Кубка мира в Тюмени украинскими биатлонистами, Брынзак отметил, что это решение "принято на государственном уровне не только в отношении биатлонистов". 

"Мы встретились с министром, обсудили все и приняли такое совместное решение. В итоге мы снялись с этапа в Тюмени. Закончим сезон в Холменколлене", - сказал Брынзак.

Также Президент Федерации биатлона Украины отметил, что не советовался со спортсменами по поводу отмены поездки в Россию. 

Ранее министр молодежи и спорта Игорь Жданов в эфире Радио НВ заявил, что сборная Украины по биатлону не поедет на девятый Кубок мира, который пройдет в российском городе Тюмень.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Другое ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове