Украинские спортсмены собрались бойкотировать все соревнования на территории России

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак сообщил, что соревнования в России будут бойкотировать не только биатлонисты, а и вообще все спортсмены.

Об этом сообщает издание Советский спорт.

Комментируя бойкот этапа Кубка мира в Тюмени украинскими биатлонистами, Брынзак отметил, что это решение "принято на государственном уровне не только в отношении биатлонистов".

"Мы встретились с министром, обсудили все и приняли такое совместное решение. В итоге мы снялись с этапа в Тюмени. Закончим сезон в Холменколлене", - сказал Брынзак.

Также Президент Федерации биатлона Украины отметил, что не советовался со спортсменами по поводу отмены поездки в Россию.

Ранее министр молодежи и спорта Игорь Жданов в эфире Радио НВ заявил, что сборная Украины по биатлону не поедет на девятый Кубок мира, который пройдет в российском городе Тюмень.