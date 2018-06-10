10 июня 2018, воскресенье

Украинские синхронистки выиграли восемь медалей на этапе Мировой серии в США

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Сборная Украины выиграла 6 золотых медалей
Фото: FINA

Сборная Украины выиграла 6 золотых медалей

Женская сборная Украины по синхронному плаванию завоевала восемь медалей на этапе мировой серии в Лос-Анджелесе, сообщает Tribuna.com

В первый день соревнований отличилась Елизавета Яхно. Она стала лучшей в сольном выступлении. Также спортсменка в дуэте с Анастасией Савчук заняла второе место, уступив победителям всего на 0,2 балла. В командном зачете украинки также были лучшими.

Следующий день принёс нашей сборной 2 золота в произвольной программе в командных и комбинированных соревнованиях.

Заканчивали этап мировой серии золотом, которое получила Елизавета Яхно. Кроме этого их с Анастасией Савчук дуэт снова получил серебро, а в хайлайте украинская команда заняла первое место.

В прошлом году украинские синхронистки впервые завоевали серебро на чемпионате мира.

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