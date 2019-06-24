Украинские легкоатлеты завоевали два «золота» на Европейских играх Сегодня, 02:55 Цей матеріал також доступний українською НОК Украины / Twitter Второй день соревнований на II Европейских играх в Минске принес сборной Украины 11 наград НОК Украины / Twitter

В воскресенье, 23 июня, украинские спортсмены завоевали две золотые, четыре серебряные и пять бронзовых медалей на II Европейских играх, которые проходят в Минске.

Как сообщает пресс-служба НОК Украины в Twitter, первое «золото» для украинской сборной завоевали легкоатлеты Даниил Даниленко, Татьяна Мельник, Анна Рыжикова и Алексей Поздняков — они стали лучшими в смешанной эстафете 4×400 м.

Второй раз на пьедестал поднялась команда легкоатлетов в составе Евгения Гуцола, Ольги Ляховой, Алексея Позднякова и Яны Качур. Спортсмены показали лучшее время в смешанной комбинированной эстафете (800 м — 600 м — 400 м — 200 м).

Анна Плотицина получила «серебро» в беге на дистанцию 100 м, Богдан Бондаренко добыл бронзу в прыжках в высоту, Марина Бэх-Романчук — в прыжках в длину.

Самбистки Екатерина Москалькова (категория до 68 кг) и Галина Ковальская (категория до 80 кг) завоевали серебро и бронзу соответственно.

Влада Никольченко дважды стала бронзовым призером в соревнованиях по художественной гимнастике — в упражнении с булавами и с обручем.

Команда Анастасии Возняк, Алины Бихно, Дианы Мижерицкой, Валерии Юзвьяк и Татьяны Довженко добыла серебро в упражнении с тремя обручами и двумя парами булав.

Читайте также: Украинский дзюдоист выиграл золотую медаль на Европейских играх в Минске

По итогам соревновательного дня Украина занимает в общем зачете Европейских игр третье место.

