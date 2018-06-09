Украинские гребцы стали призёрами чемпионата Европы

Мужская каноэ-четверка завоевала серебро на дистанции 500 м

Сборная Украины по гребле на байдарках и каноэ выиграла серебряную и бронзовую медали на чемпионате Европы в Белграде, сообщает Федерация каноэ Украины.

Мужская каноэ-четверка в составе Андрея Рыбачка, Юрия Вандюка, Олега Боровика и Александра Сивкова завоевала серебро на дистанции 500 м. Золото у россиян, а третье место заняла польская сборная.

На этой же дистанции в каноэ свою первую взрослую бронзу выиграла Людмила Лузан, показав свой лучший результат в карьере.

Байдарочницы в составе Марии Повх, Анастасии Тодоровой, Марии Кичасовой и Инны Грищун на дистанции 500 м стали четвёртыми.

Кроме этого, Павел Алтухов победил в каноэ-одиночке на 1000 м и завоевал шестую лицензию на Европейские игры-2019 для Украины

В прошлом году украинские байдарочнице Анастасия Горлова и Мария Кичасова стали чемпионками Европы.