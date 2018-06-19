Украинские фехтовальщицы завоевали серебро на чемпионате Европы

В финале чемпионата Европы по фехтованию, который проходит в Сербии, женская сборная Украины в командной сабли уступила россиянкам 30:45, сообщает Спорт Арена.

Украинскую сборную представляли Ольга Харлан, Алина Комащук, Елена Воронина и Юлия Бакастова.

После восьми из девяти раундов счет был 40:15, но затем за дело взялась Ольга Харлан. Хотя в первых раундах лидер украинской команды не впечатляла, но в решающем набрала 15 очков в поединке с Софией Великой.

Для украинок это первое серебро в командной сабле на чемпионате Европы с 2013-го года. Тогда они также уступили россиянкам.

Бронзовые награды выиграла сборная Франции, которая победила Италию.

Ранее украинский шпажист Никишин завоевал бронзу на чемпионате Европы по фехтованию, а до этого Ольга Харлан выиграла золотую медаль на этапе Гран-при по фехтованию на саблях в Сеуле.