Украинские дзюдоисты возвращаются с чемпионата Европы с двумя бронзовыми наградами

Украинская команда дзюдоистов возвращается с чемпионата Европы, проходившего в Тель-Авиве, с двумя бронзовыми медалями. Об этом сообщает НОК Украины.

Сегодня, 28 апреля, украинская дзюдоистка Елизавета Каланина заняла третье место по результатам чемпионата Европы по дзюдо, который проходил в Тель-Авиве.

Каланина получила бронзовую медаль в категории свыше 78 кг. Она победила в поединке за третье место другую украинку Галину Тарасову.

Тааак! Еще одна украинская "бронза"! ????????????????



Елизавета Каланина (+ 78кг) - бронзовый призер чемпионата Европы по дзюдо в Тель-Авиве!



Поздравляем украинку с медальным выступлением и желаем дальнейших успехов в сезоне! ???????????????? pic.twitter.com/e0cGlftpRy - НОК Украины (@OlympicUA) 28 апреля 2018 г.

Первую бронзу чемпионата Европы 26 апреля завоевала для Украины дзюдоистка Марина Черняк.