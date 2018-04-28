Украинские дзюдоисты возвращаются с чемпионата Европы с двумя бронзовыми наградами

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Первую бронзу для Украины завоевала дзюдоистка Марина Черняк

Первую бронзу для Украины завоевала дзюдоистка Марина Черняк

Украинская команда дзюдоистов возвращается с чемпионата Европы, проходившего в Тель-Авиве, с двумя бронзовыми медалями. Об этом сообщает НОК Украины.

Сегодня, 28 апреля, украинская дзюдоистка Елизавета Каланина заняла третье место по результатам чемпионата Европы по дзюдо, который проходил в Тель-Авиве.

Каланина получила бронзовую медаль в категории свыше 78 кг. Она победила в поединке за третье место другую украинку Галину Тарасову.

Первую бронзу чемпионата Европы 26 апреля завоевала для Украины дзюдоистка Марина Черняк.

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