Украинские дзюдоисты возвращаются с чемпионата Европы с двумя бронзовыми наградами

Украинская команда дзюдоистов возвращается с чемпионата Европы, проходившего в Тель-Авиве, с двумя бронзовыми медалями. Об этом сообщает НОК Украины.
Сегодня, 28 апреля, украинская дзюдоистка Елизавета Каланина заняла третье место по результатам чемпионата Европы по дзюдо, который проходил в Тель-Авиве.
Каланина получила бронзовую медаль в категории свыше 78 кг. Она победила в поединке за третье место другую украинку Галину Тарасову.
Тааак! Еще одна украинская "бронза"! ????????????????- НОК Украины (@OlympicUA) 28 апреля 2018 г.
Елизавета Каланина (+ 78кг) - бронзовый призер чемпионата Европы по дзюдо в Тель-Авиве!
Поздравляем украинку с медальным выступлением и желаем дальнейших успехов в сезоне! ???????????????? pic.twitter.com/e0cGlftpRy
Первую бронзу чемпионата Европы 26 апреля завоевала для Украины дзюдоистка Марина Черняк.
Ееее !!! Наш «бронзовый» старт! ????????????????- НОК Украины (@OlympicUA) 26 апреля 2018 г.
Марина Черняк (48 кг) - бронзовый призер чемпионата Европы по дзюдо в Тель-Авиве!
Молодец! Поздравляем! ???????????? pic.twitter.com/XIArXtjWoi
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