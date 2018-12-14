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Украинские биатлонисты провалили спринтерскую гонку на Кубке мира

Сегодня, 17:40
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Йоханнес Бо одержал 25-ю победу в карьере

Фото: IBU

Украинские биатлонисты финишировали вне первой 20-ки в спринтерской гонке на втором этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.

Первым к финишу прибыл норвежец Йоханнес Бо, который показал результат 24 минуты и 49,2 секунды. Для норвежца эта победа стала 25-й в карьере. На 8,6 секунд от Бо отстал фрацуз Мартен Фуркад. Третье место с отставанием на 10,2 секунд занял немец Бенедикт Долль.

Лучший результат среди украинцев показал Артем Прима, финишировавший 26-м, отстав на 1 минуту и 19,7 секунд. Дмитрий Пидручный (+1:30.2) показал 32-й результат. Сергей Семенов (+3:6,2) финишировал на 90-й позиции, а Виталий Кильчицкий (+3:48,2) прибыл только 102-м.

Накануне победительницей в спринтерской гонке среди женщин на втором этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене стала итальянка Доротея Вирер.

среди украинок лучшей стала Елена Пидгрушная, которая финишировала 27-й. Вита и Валентина Семеренко, заняли 53-е и 57-е места соответственно и сумели квалифицироваться в гонку преследования. Ольга Абрамова стала 62-й, а Анастасия Меркушина показала только 68-й результат.

Теги:   Биатлон IBU

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