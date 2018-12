Украинские биатлонисты провалили спринтерскую гонку на Кубке мира

Первым к финишу прибыл норвежец Йоханнес Бо, который показал результат 24 минуты и 49,2 секунды. Для норвежца эта победа стала 25-й в карьере. На 8,6 секунд от Бо отстал фрацуз Мартен Фуркад. Третье место с отставанием на 10,2 секунд занял немец Бенедикт Долль.

