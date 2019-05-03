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Украинская прыгунья стала самой молодой победительницей этапа Бриллиантовой лиги в истории - видео

Вчера, 23:28
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Украинская прыгунья стала самой молодой победительницей этапа Бриллиантовой лиги в истории - видео - фото

ИААФ

Магучих взяла высоту 1,96 метра

Украинская прыгунья Ярослава Магучих выиграла золото на этапе Бриллиантовой лиги в катарской Дохе и стала самой молодой победительницей в истории турнира.

В возрасте 17 лет и 226 дней легкоатлетка выиграла соревнования, взяв высоту 1,96 метра. На 1,91 м одновременно прыгнули Эрика Кинси (Швеция), Ана Шимич (Хорватия) и Мирела Демирева (Болгария), которые разделили второе место.

В прыжках в длину серебряную медаль с результатом 6,74 м выиграла украинка Марина Бех-Романчук, которая проиграла 2 см Катерине Ибаргуэн из Колумбии, но на 1 см превзошла австралийку Брук Стреттон.

В беге на 400 метров с барьерами бронзу завоевала украинка Анна Рыжикова, пробежав дистанцию за 54,82 секунды.

Две главные ступени пьедестала достались американкам Далайле Мухаммад (53,61) и Эшли Спенсер (54,72).

Ранее Магучих установила рекорд Европы по прыжкам в высоту среди спортсменов в возрасте до 20 лет в закрытом помещении и повторила рекорд мира.

НВ

Теги:   Легкая атлетика

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