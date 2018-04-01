Украинская шахматистка Музычук заняла третье место на чемпионате Европы

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Гроссмейстр Анна Музычук

Гроссмейстр Анна Музычук

Украинская шахматистка Анна Музычук получила бронзу на чемпионате Европы по быстрым шахматам в Тбилиси, Грузия. Об этом сообщает Зеркало недели.

Чемпионкой Европы по быстрым шахматам стала представительница Германии Элизабет Петц, россиянка Анастасия Боднарук заняла второе место, а украинка Анна Музычук стала третьей.

У мужчин в аналогичной дисциплине лучшим среди украинцев стал Антон Коробов, занявший седьмое место.

Анна Музычук являлась действующей чемпионкой мира в двух дисциплинах быстрых шахмат, однако решила бойкотировать Чемпионат Мира в Саудовской Аравии.

В 2017 году украинка заняла первое место на чемпионате Европы по быстрым шахматам в Монте-Карло, Монако.

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