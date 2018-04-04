Украинская саблистка Харлан о запрете выступать в РФ: Нужно ездить и доказывать, что мы лучшие

Украинские спортсмены должны прислушаться к решению не ехать в РФ - Харлан

Украинская олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан прокомментировала запрет для спортсменов Украины выступать в России.

Спортсменка напомнила, что много лет выступала на турнире "Московская сабля", где неоднократно побеждала, а в этом году у нее нет такой возможности, сообщает Xsport.ua.

"Я считаю, что нам, наоборот, нужно туда ездить и доказывать, что мы лучшие, как я делала в прошлые года. Но было принято решение, к которому мы должны прислушиваться", - считает Харлан.

Недавно министерство молодежи и спорта Украины приняло решение не отправлять спортсменов на все соревнования, которые будут проходить на территории РФ.

Документ запрещает планировать и проводить учебно-тренировочные сборы на территории страны-агрессора, а также принимать участие там же в соревнованиях членов национальных сборных команды всех видов спорта.

По словам министра молодежи и спорта Игоря Жданова, спортсмены, которые все равно захотят поехать на соревнования в Россию, должны будут сами оплатить свою поездку и не представлять Украину.