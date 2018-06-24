Украинская дзюдоистка завоевала золото на Кубке Европы

Для Дарьи Билодид это был первый турнир за последние четыре месяца

В первый соревновательный день украинская дзюдоистка Дарья Билодид завоевала золотую медаль в категории до 48 кг, сообщает федерация дзюдо Украины.

Начала дзюдоистка с победы над немкой, впоследствии выиграла у россиянки, а в полуфинале одолела представительницу Японии. За золото Билодид тоже соревновалась с японкой.

Для киевлянки это был первый турнир за последние четыре месяца. В последний раз на татами она выходила еще в феврале. Затем из-за травмы была вынуждена пропустить чемпионат Европы.

В целом украинская сборная на соревнованиях в Словении получила шесть медалей - золото, серебро и четыре бронзы.

Ранее Дарья Билодид была признана олимпийской надеждой года.

До этого украинские фехтовальщицы завоевали серебро на европейском первенстве.