25 июня 2018, понедельник

Украинская дзюдоистка завоевала золото на Кубке Европы

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Для Дарьи Билодид это был первый турнир за последние четыре месяца
Фото: федерация дзюдо Украины

Для Дарьи Билодид это был первый турнир за последние четыре месяца

В первый соревновательный день украинская дзюдоистка Дарья Билодид завоевала золотую медаль в категории до 48 кг, сообщает федерация дзюдо Украины.

Начала дзюдоистка с победы над немкой, впоследствии выиграла у россиянки, а в полуфинале одолела представительницу Японии. За золото Билодид тоже соревновалась с японкой.

Для киевлянки это был первый турнир за последние четыре месяца. В последний раз на татами она выходила еще в феврале. Затем из-за травмы была вынуждена пропустить чемпионат Европы.

В целом украинская сборная на соревнованиях в Словении получила шесть медалей - золото, серебро и четыре бронзы.

Ранее Дарья Билодид была признана олимпийской надеждой года.

До этого украинские фехтовальщицы завоевали серебро на европейском первенстве.

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