Украинская дзюдоистка в 18 лет успела стать чемпионкой мира во всех возрастных категориях

Дарья Билодид (в белом) выиграла чемпионаты мира во всех возрастных категориях

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид выиграла чемпионат мира среди молодежи в весовой категории до 48 килограммов.

Как сообщает официальный сайт Международной федерации дзюдо, этой победой 18-летняя украинка дополнила титулы на мировых первенствах среди взрослых и юниоров.

В 2015 и 2016 годах Билодид, в возрасте 15 и 16 лет соответственно, выигрывала юниорский чемпионат мира в своей весовой категории. В 2017 году украинка стала чемпионкой Европы среди взрослых, а уже в сентябре 2018 года выиграла взрослый чемпионат мира в Баку.

Последним недостающим титулом была победа на молодежном чемпионате мира, которая была одержана Билодид в октябре 2018 года в возрасте 18 лет.

Таким образом уже в возрасте 18 лет украинке покорились чемпионаты мира во всех возрастных категориях.

В средине сентября 17-летняя Дарья Билодид взяла золото мирового первенства и стала стала самой молодой чемпионкой мира в истории дзюдо - на момент победы в Баку ей исполнилось 17 лет и 11 месяцев.

После этого успеха Билодид возглавила мировой рейтинг дзюдоисток в своей весовой категории.