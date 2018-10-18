18 октября 2018, четверг

Украинская дзюдоистка в 18 лет успела стать чемпионкой мира во всех возрастных категориях

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Дарья Билодид (в белом) выиграла чемпионаты мира во всех возрастных категориях

Дарья Билодид (в белом) выиграла чемпионаты мира во всех возрастных категориях

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид выиграла чемпионат мира среди молодежи в весовой категории до 48 килограммов.

Как сообщает официальный сайт Международной федерации дзюдо, этой победой 18-летняя украинка дополнила титулы на мировых первенствах среди взрослых и юниоров.

В 2015 и 2016 годах Билодид, в возрасте 15 и 16 лет соответственно, выигрывала юниорский чемпионат мира в своей весовой категории. В 2017 году украинка стала чемпионкой Европы среди взрослых, а уже в сентябре 2018 года выиграла взрослый чемпионат мира в Баку. 

Последним недостающим титулом была победа на молодежном чемпионате мира, которая была одержана Билодид в октябре 2018 года в возрасте 18 лет.

Таким образом уже в возрасте 18 лет украинке покорились чемпионаты мира во всех возрастных категориях.

В средине сентября 17-летняя Дарья Билодид взяла золото мирового первенства и стала стала самой молодой чемпионкой мира в истории дзюдо - на момент победы в Баку ей исполнилось 17 лет и 11 месяцев.

После этого успеха Билодид возглавила мировой рейтинг дзюдоисток в своей весовой категории.

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