Украинская двукратная чемпионка Паралимпиады-2018 посвятила медаль Пхенчхана воинам АТО

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Оксана Шишкова выиграла две золотые, три серебряные и одну бронзовую медали в Пхенчхане
Фото: National Sports Committee for the Disabled of Ukraine, Paralympic Commi

Оксана Шишкова выиграла две золотые, три серебряные и одну бронзовую медали в Пхенчхане

Украинская лыжница и биатлонистка Оксана Шишкова, которая стала двукратной чемпионкой Паралимпиады-2018, заявила о том, что посвящает первую медаль Пхенхчана воинам АТО.

Спортсменка отметила, что вся сборная Украины на Паралимпиаде-2018 посвящает свои успехи народу Украины, сообщает Xsport.ua. По ее словам, тем самым команда показала, что украинцы могут быть лучшими.

"Первую медаль, которую я завоевала, я посвятила воинам АТО. Они нас защищают, они ценой своих жизней позволяют нам спать спокойно", - отметила Шишкова.

На Паралимпиаде-2018 Оксана Шишкова выиграла шесть наград: две золотые, три серебряные и одну бронзовую.

В общем медальном зачете Украина заняла шестое место, украинские спортсмены завоевали 22 медали.

Украинские паралимпийцы выбороли 7 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых медалей. По количеству наград на зимних Паралимпийских играх ХІІ Украина заняла шестое место. Первое место заняла сборная США с 36 медалями.

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