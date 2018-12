Украинская биатлонистка выиграла золото на первом этапе Кубка мира - видео

Спортсменка пришла первой к финишу по итогам индивидуальной гонки в словенской Поклюке за 43:06,6 секунды. Тем самым она завоевала свое первое золото в карьере.

What a performance by Yuliia Dzhima of Ukraine! 20/20 and that will be the first World Cup victory for the 28 year old. #POK18



Follow the 15km live on https://t.co/Z1cUg2llYh pic.twitter.com/f2DSEKCow0