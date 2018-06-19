19 июня 2018, вторник

Украинская биатлонистка отказалась тренироваться с женской сборной

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Тренеры согласились, с решением Меркушиной заниматься самоподготовкой

Тренеры согласились, с решением Меркушиной заниматься самоподготовкой

Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина решила прекратить централизованные тренировки с основной женской сборной Украины и перейти на самоподготовку.

По словам спортсменки, Олимпийские игры для неё были стрессом, поэтому в этом году она решила взять перерыв по выступлениях в сборной. Хочет побыть больше с семьей.

«Конечно, некоторые сборы у меня будут совместные со сборной, частично я буду тренироваться с мужчинами, потому что мне подходит их тренировочный план сборов. Это всё чисто физиологические особенности, рекомендации врачей », - рассказала Меркушина XSport.

Также биатлонистка отметила, что полностью доверяет свой тренировочный процесс отцу, ведь в багаже ​​его знаний не сомневается. По словам спортсменки, он постоянно общается с иностранными специалистами, идёт в ногу со времнем и использует передовые технологии. Тренеры сборной согласились с решением Меркушиной.

Ранее стало известно, что Валентина Семеренко довольна работой нового наставника сборной Украины. А в начале мая российский специалист Андрей Прокунин был назначен старшим тренером украинских биатлонисток.

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