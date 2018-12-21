Украинская биатлонистка осталась без медали в спринте после промаха на последнем выстреле Сегодня, 20:52 22 Цей матеріал також доступний українською Вита Семеренко здійснила один промах на последнем выстреле

Украинская биатлонистка Вита Семеренко заняла седьмое место в спринте этапа Кубка мира в чешском Нове Место.

Спортсменка допустила один промах на последнем выстреле на стойке, из-за чего лишилась медали, отстав от победительницы Марте Ульсбю-Ройзланд из Норвегии на 31,4 секунды.

Второй к финишу с отставанием в 4,5 секунды пришла немка Лаура Дальмайер. Бронзовую награду завоевала словачка Паулина Фиалкова, которая проиграла Ульсбю-Ройзланд 6,2 секунды.

Your Top 3 in the women's sprint in #NMNM18 ????



???????????? Marte Olsbu Roeiseland @NSSF_Biathlon

???????????? Laura Dahlmeier @skiverband

???????????? Paulina Fialkova



You can rewatch the entire race on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/hRt2axODcC — IBU World Cup (@IBU_WC) 21 декабря 2018 г.

Среди остальных украинок лучшей с одним промахом была Елена Пидгрушная с 13-м результатом. Следом за ней финишировала Анастасия Меркушина, которая ни разу не промазала.

15-я строчка также досталась украинке - Валя Семеренко свою стрельбу провела чисто. На 41-м месте оказалась Юлия Джима, промахнувшаяся один раз.

Ранее женская сборная Украины заняла восьмое место в эстафете на втором этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.

НВ