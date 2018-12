Украинская биатлонистка осталась без медали в спринте после промаха на последнем выстреле

Спортсменка допустила один промах на последнем выстреле на стойке, из-за чего лишилась медали, отстав от победительницы Марте Ульсбю-Ройзланд из Норвегии на 31,4 секунды.

Второй к финишу с отставанием в 4,5 секунды пришла немка Лаура Дальмайер. Бронзовую награду завоевала словачка Паулина Фиалкова, которая проиграла Ульсбю-Ройзланд 6,2 секунды.

