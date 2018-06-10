Украинская биатлонистка, которая критиковала тренеров на Олимпиаде, прокомментировала работу нового наставника сборной

Команда действительно стала дружной. Совместными усилиями мы это вернули - Валентина Семеренко

Биатлонистка Валентина Семеренко на открытой тренировке сборной Украины в Чернигове прокомментировала работу нового тренера сборной Андрея Прокунина.

По словам спортсменки, команда действительно стала дружной. Это именно то, чего Семеренко и хотелось. Общими усилиями, говорит Валентина, они это вернули.

"У нас не выделяется одна спортсменка или другая, нет такого понятия «моя не твоя». Он уделяет всем внимание, а не только кому-то одному, подтягивает молодежь. Остальные тренера и Махлай, и Шамрай, и Лесников, и Саша Биланенко - всем уделяют одинаковое внимание ", - рассказала Семеренко телеканалу XSPORT.

Биатлонистка рассказывает, что давно знает Прокунина как спортсмена, теперь он в амплуа тренера. Спортсменку это устраивает.

На Олимпиаде женская сборная Украины провалила эстафетную гонку , заняв одиннадцатое место. Затем Семеренко раскритиковала тренеров женской олимпийской команды по биатлону.