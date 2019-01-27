Украинка Ярослава Магучих установила рекорд Европы по прыжкам в высоту
Вчера, 12:53
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17-летняя украинка Ярослава Магучих установила новый рекорд Европы U-20 и повторила рекорд мира по прыжкам в высоту.
Об этом сообщает XSport.
Магучих покорила высоту в 1,99 м с третьего прыжка. Этот результат – обновление собственного рекорда Европы U-20 в помещении и повторение рекорда мира U-20 в помещении, который принадлежит американке Вашти Каннингем.
Чемпионкой соревнований же стала другая украинка - Екатерина Табашник. Она покорила высоту 1,94 метра, 1,97 метра и 1,99 метра.