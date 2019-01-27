Украинка Ярослава Магучих установила рекорд Европы по прыжкам в высоту Вчера, 12:53 796 Цей матеріал також доступний українською blr_athletics Она преодолела высоту 1,99 м blr_athletics

17-летняя украинка Ярослава Магучих установила новый рекорд Европы U-20 и повторила рекорд мира по прыжкам в высоту.

Об этом сообщает XSport.

Магучих покорила высоту в 1,99 м с третьего прыжка. Этот результат – обновление собственного рекорда Европы U-20 в помещении и повторение рекорда мира U-20 в помещении, который принадлежит американке Вашти Каннингем.

Чемпионкой соревнований же стала другая украинка - Екатерина Табашник. Она покорила высоту 1,94 метра, 1,97 метра и 1,99 метра.