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Украинка Ярослава Магучих установила рекорд Европы по прыжкам в высоту

Вчера, 12:53
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Она преодолела высоту 1,99 м

17-летняя украинка  Ярослава Магучих установила новый рекорд Европы U-20 и повторила рекорд мира по прыжкам в высоту.

Об этом сообщает XSport.

Магучих покорила высоту в 1,99 м с третьего прыжка. Этот результат – обновление собственного рекорда Европы U-20 в помещении и повторение рекорда мира U-20 в помещении, который принадлежит американке Вашти Каннингем.

Чемпионкой соревнований же стала другая украинка - Екатерина Табашник. Она покорила высоту 1,94 метра, 1,97 метра и 1,99 метра. 

Теги:   Легкая атлетика Спорт Прыжок

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