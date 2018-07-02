Украинка установила рекорд мира на чемпионате по плаванию среди спортсменов с нарушением слуха

На соревнованиях в польском Люблине украинка Мария Режило одержала победу на Чемпионате Европы по плаванию среди спортсменов с нарушением слуха.
20-летняя спортсменка преодолела 50 метров за 32.39 секунд, установив новый мировой рекорд на дистанции 50 метров брассом.
Кроме того, 14-летняя украинка Анита Махник заняла 14-е место.
Напомним, что на соревнованиях в Риме украинский пловец Андрей Говоров установил новый мировой рекорд на дистанции 50 метров баттерфляем.
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