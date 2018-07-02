02 июля 2018, понедельник

Украинка установила рекорд мира на чемпионате по плаванию среди спортсменов с нарушением слуха

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Украинка побила рекорд Европы и мира

Украинка побила рекорд Европы и мира

На соревнованиях в польском Люблине украинка Мария Режило одержала победу на Чемпионате Европы по плаванию среди спортсменов с нарушением слуха.

20-летняя спортсменка преодолела 50 метров за 32.39 секунд, установив новый мировой рекорд на дистанции 50 метров брассом.

Кроме того, 14-летняя украинка Анита Махник заняла 14-е место.

Напомним, что на соревнованиях в Риме украинский пловец Андрей Говоров установил новый мировой рекорд на дистанции 50 метров баттерфляем.

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