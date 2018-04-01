Украинка Харлан заняла первое место по фехтованию на этапе Гран-при в Сеуле

Украинская спорсменка Ольга Харлан завоевала золотую медаль на этапе Гран-при по фехтованию на саблях в Сеуле, Южная Корея. Об этом сообщает Олимпийский комитет Украины.

Харлан победила итальянку Кьяру Мормиле (15:12), японку Рису Такашиму (15:7), кореянку Чой Суйьон (15:11) и румынку Бьянку Пасху (15:14). В решающем противостоянии украинка со счетом 15:7 победила представительницу Венгрии Анну Мартон.

В 2008 году Ольга стала олимпийской чемпионкой в ​​командном первенстве. Украинская фехтовальщица является действующей пятикратной чемпионкой мира и семикратной чемпионкой Европы.