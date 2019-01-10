Украинка финишировала в топ-6 в спринте на Кубке мира по биатлону Сегодня, 18:53 249 Цей матеріал також доступний українською Лиза Витоцци (в центре) стала победительницей гонки фото: IBU

Вита Семеренко финишировала шестой в спринтерсьий гонке на четвертом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.

Украинская биатлонистка не сделала ни одного промаха на огневых рубежах и отстала от первого места на 29,1 секунды.

Первой в гонке с результатом 22 минуты и 34,6 секунд стала итальянка Лиза Витоцци. На 5,3 секунды от Витоцци отстала француженка Анаис Шевалье. Третьей с отставанием от лидера на 15,0 секунд финишировала шведка Ханна Эберг.

Остальные четыре украинские биатлонистки, участвовавшие в гонке, не впечатлили результатами. Анастасия Меркушина несмотря на ноль промахов финишировала лишь 35-й с отставанием в 1 минуту и 28,3 секунд.

Валентина Семеренко пришла к финишу 65-й, Юлия Джима - 68-й, а Юлия Журавок финишировала лишь 86-й.

На прошлом этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове Место украинка Вита Семеренко заняла седьмое место в спринтерской гонке.