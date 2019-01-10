Украинка финишировала в топ-6 в спринте на Кубке мира по биатлону
Вита Семеренко финишировала шестой в спринтерсьий гонке на четвертом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.
Украинская биатлонистка не сделала ни одного промаха на огневых рубежах и отстала от первого места на 29,1 секунды.
Первой в гонке с результатом 22 минуты и 34,6 секунд стала итальянка Лиза Витоцци. На 5,3 секунды от Витоцци отстала француженка Анаис Шевалье. Третьей с отставанием от лидера на 15,0 секунд финишировала шведка Ханна Эберг.
Your Top 3 of the women's sprint in #OBE19 ????️- IBU World Cup (@IBU_WC) 10 января 2019 г.
???????????? @lisa_vittozzi @Fisiofficial
???????????? Anais Chevalier @FedFranceSki
???????????? @hannaaaoberg @SwedenBiathlon
You can rewatch the entire competition on https://t.co/wmTbTHYVVs pic.twitter.com/2n41nQIUev
Остальные четыре украинские биатлонистки, участвовавшие в гонке, не впечатлили результатами. Анастасия Меркушина несмотря на ноль промахов финишировала лишь 35-й с отставанием в 1 минуту и 28,3 секунд.
Валентина Семеренко пришла к финишу 65-й, Юлия Джима - 68-й, а Юлия Журавок финишировала лишь 86-й.
На прошлом этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове Место украинка Вита Семеренко заняла седьмое место в спринтерской гонке.