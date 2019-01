Украинка финишировала в топ-6 в спринте на Кубке мира по биатлону

Украинская биатлонистка не сделала ни одного промаха на огневых рубежах и отстала от первого места на 29,1 секунды.

Первой в гонке с результатом 22 минуты и 34,6 секунд стала итальянка Лиза Витоцци. На 5,3 секунды от Витоцци отстала француженка Анаис Шевалье. Третьей с отставанием от лидера на 15,0 секунд финишировала шведка Ханна Эберг.

