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Дзюдоистка Дарья Билодид принесла Украине первое «золото» на Европейских играх в Минске

Сегодня, 19:25
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Дзюдоистка Дарья Билодид принесла Украине первое «золото» на Европейских играх в Минске - фото

НОК Украины / Twitter

Дарья Билодид

18-летняя украинская дзюдоистка Дарья Билодид получила золотую награду на II Европейских играх в Минске в весовой категории до 48 кг.

Об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете.

Билодид в финале победила действующую чемпионку Европы, россиянку Ирину Долгову.

Церемония открытия II Европейских игр состоялась 22 июня 2019-го в Минске.

Напомним, Билодид выиграла чемпионат мира среди молодежи в весовой категории до 48 килограммов.

В средине сентября 17-летняя Дарья Билодид взяла золото мирового первенства и стала самой молодой чемпионкой мира в истории дзюдо — на момент победы в Баку ей исполнилось 17 лет и 11 месяцев.

После этого успеха Билодид возглавила мировой рейтинг дзюдоисток в своей весовой категории.

Теги:   Дзюдо Дарья Белодед

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