Дзюдоистка Дарья Билодид принесла Украине первое «золото» на Европейских играх в Минске
18-летняя украинская дзюдоистка Дарья Билодид получила золотую награду на II Европейских играх в Минске в весовой категории до 48 кг.
Об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете.
Билодид в финале победила действующую чемпионку Европы, россиянку Ирину Долгову.
Церемония открытия II Европейских игр состоялась 22 июня 2019-го в Минске.
Напомним, Билодид выиграла чемпионат мира среди молодежи в весовой категории до 48 килограммов.
В средине сентября 17-летняя Дарья Билодид взяла золото мирового первенства и стала самой молодой чемпионкой мира в истории дзюдо — на момент победы в Баку ей исполнилось 17 лет и 11 месяцев.
После этого успеха Билодид возглавила мировой рейтинг дзюдоисток в своей весовой категории.