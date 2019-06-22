Дзюдоистка Дарья Билодид принесла Украине первое «золото» на Европейских играх в Минске Сегодня, 19:25 Цей матеріал також доступний українською НОК Украины / Twitter Дарья Билодид НОК Украины / Twitter

18-летняя украинская дзюдоистка Дарья Билодид получила золотую награду на II Европейских играх в Минске в весовой категории до 48 кг.

Об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете.

Билодид в финале победила действующую чемпионку Европы, россиянку Ирину Долгову.



Церемония открытия II Европейских игр состоялась 22 июня 2019-го в Минске.

Напомним, Билодид выиграла чемпионат мира среди молодежи в весовой категории до 48 килограммов.

В средине сентября 17-летняя Дарья Билодид взяла золото мирового первенства и стала самой молодой чемпионкой мира в истории дзюдо — на момент победы в Баку ей исполнилось 17 лет и 11 месяцев.

После этого успеха Билодид возглавила мировой рейтинг дзюдоисток в своей весовой категории.