Украинец стал самым результативным баскетболистом в матче чемпионата НБА - видео

Бигмен провел на паркете 27,5 минуты, в течение которых набрал 24 очка, а также отметился 11 подборами, тремя блок-шотами, одной потерей и тремя фолами.

Лэню удалось реализовать 11 из 19-ти бросков с игры, включая один трехочковый из трех попыток. Кроме того, он забросил один из двух штрафных. Тем самым центровой "Ястребов" вместе с защитником Вашингтона Брэдли Билом (24 очка, шесть передач) стал самым результативным баскетболистом в матче.

Это пятый дабл-дабл (двузначный результат в двух из основных статистических показателей) для Лэня за его нынешнюю команду, которая проиграла игру 98:114.

Украинский защитник Лос-Анджелес Лейкерс Святослав Михайлюк набрал пять очков в неудачной игре своей команды против Оклахомы (100:107).

