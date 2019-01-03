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Украинец стал самым результативным баскетболистом в матче чемпионата НБА - видео

Сегодня, 14:42
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Лэнь набрал 24 очка в матче против Вашингтона

Фото: Атланта Хоукс via Twitter

Украинский центровой Атланты Алексей Лэнь стал самым результативным игроком в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против Вашингтона.

Бигмен провел на паркете 27,5 минуты, в течение которых набрал 24 очка, а также отметился 11 подборами, тремя блок-шотами, одной потерей и тремя фолами.

Лэню удалось реализовать 11 из 19-ти бросков с игры, включая один трехочковый из трех попыток. Кроме того, он забросил один из двух штрафных. Тем самым центровой "Ястребов" вместе с защитником Вашингтона Брэдли Билом (24 очка, шесть передач) стал самым результативным баскетболистом в матче.

Это пятый дабл-дабл (двузначный результат в двух из основных статистических показателей) для Лэня за его нынешнюю команду, которая проиграла игру 98:114.

Украинский защитник Лос-Анджелес Лейкерс Святослав Михайлюк набрал пять очков в неудачной игре своей команды против Оклахомы (100:107).

Ранее Лэнь стал самым результативным игроком своей команды в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против Оклахомы.

НВ

Теги:   Атланта Хоукс Святослав Михайлюк Лос-Анджелес Лейкерс Алексей Лэнь НБА Баскетбол

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