Украинец Юрий Аникеев стал чемпионом мира по шашкам в блице

Украинский гроссмейстер Юрий Аникеев из Харькова одержал победу на Чемпионате мира в блице по шашкам-64 (бразильская версия - ред.), который состоялся в Турции.
Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Федерацию шашек Украины.
В турнирной таблице украинец на три балла опередил своего основного конкурента и многократного чемпиона мира Александра Шварцмана из России.
Еще один представитель Украины - Владислав Антонович - разделил 3-4 места с россиянином Муродом Амриллаевим. В обоих спортсменов на финише оказалось не только одинаковое количество очков, но и одинаковый коэффициент.
Денис Шкатула из Винницы занял пятую строчку турнирной таблицы.
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