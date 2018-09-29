Украинец Юрий Аникеев стал чемпионом мира по шашкам в блице

Украинский гроссмейстер Юрий Аникеев из Харькова одержал победу на Чемпионате мира в блице по шашкам-64 (бразильская версия - ред.), который состоялся в Турции.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Федерацию шашек Украины.

В турнирной таблице украинец на три балла опередил своего основного конкурента и многократного чемпиона мира Александра Шварцмана из России.

Еще один представитель Украины - Владислав Антонович - разделил 3-4 места с россиянином Муродом Амриллаевим. В обоих спортсменов на финише оказалось не только одинаковое количество очков, но и одинаковый коэффициент.

Денис Шкатула из Винницы занял пятую строчку турнирной таблицы.